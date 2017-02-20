Покатушки по Парижу на Мустанге в 360 VR

20 Февраля 2017 года, 18:36

В далеком 1976 году французский режиссер Клод Лелош снял короткий клип о хулиганской езде по центру Парижа. Данный клип не был частью какого-либо фильма - режиссер снял на видеокамеру свои покатушки для себя, не предупредив власти города. То есть съемки велись во время настоящей повседневной жизни Парижа, без каких-либо перекрытий дорог. Лелош был за рулем своего собственного Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, закрепив на переднем бампере видеокамеру.

Это была самая настоящая хулиганская выходка, и это только добавило шарма тому видео, которое можно посмотреть здесь.

Компания Ford решила отдать должное творению Лелоша, сняв похожее видео заезда современного Ford Mustang GT по французской столице. Правда, в отличие от оригинала, съемки были согласованы с властями для большей безопасности. Но главная прелесть видеоклипа, что посмотреть покатушки Мустанга можно в 360 градусов!



Выбирайте самое высокое качество и наслаждайтесь. Смотреть видео рекомендуется в браузере Chrome.