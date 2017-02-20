Видео: как работает система автопилота в оживленном мегаполисе

20 Февраля 2017 года, 19:30

В прошлом году автомобильный концерн General Motors купил американскую компанию Cruise Automation, занимающейся разработкой систем автономного вождения для наземного транспорта. На днях Cruise Automation на своем канале в YouTube выложила видео, на котором электрический хэтчбек Chevrolet Bolt в полностью автономном режиме катается по улицам Сан-Франциско.

Как сообщает Motor1, во время поездки в салоне автомобиля находились инженер Cruise Automation и президент GM Дэн Амман. За всю поездку инженеру ни разу не пришлось вмешиваться в управление автомобилем. Заезд продлился около 30 минут. На видео показана работа автопилота в самых разных дорожных условиях. Автономный Bolt пропускает пешеходов, пересекающих дорогу в неположенном месте, объезжает припаркованные на проезжей части автомобили, останавливается перед знаками «Стоп», четко различает сигналы светофора, без проблем меняет полосы. Кроме того, видно, как беспилотник пропускает встречный транспорт при повороте налево на перекрестках, различает велосипедистов, и даже безопасно объезжает по встречной полосе сломавшийся грузовик.

Еще раз хочется напомнить, что все эти действия автомобиль совершает без какой-либо помощи человека, в большом городе, наполненном автомобилями, пешеходами, велосипедистами и сложными перекрестками. Впечатляет, не правда ли?

Видео заезда беспилотного Chevrolet Bolt на улицах Сан-Франциско: