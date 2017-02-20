В России отзывают все проданные Lamborghini

20 Февраля 2017 года, 20:00

Компания Lamborghini дала старт глобальному отзыву своих суперкаров. Отзывная кампания стала крупнейшей в истории марки. Как сообщает Motor1, всего итальянский производитель отправит в сервис 5900 суперкаров Avendator и весь тираж редкой модели Veneno, выпущенной в количестве 12 экземпляров.

В России под отзыв попадают все 40 «Ламбо», проданных за два последних года.

У всех машин обнаружился общий дефект в топливной системе, который может привести к возгоранию. Опасность возникает, если продолжительное время поддерживать высокие обороты мотора на неподвижном автомобиле. Кроме того, вероятность возгорания увеличивается при установке тюнинговой выхлопной системы. В обоих случаях, система улавливания паров может дать сбой, нарушив функционирование системы вентиляции. После чего пары топлива воспламеняются от контакта с выхлопными газами, а это, в свою очередь, приводит к возникновению пожара.

По данным Autonews.ru, российские дилеры Lamborghini уже начали оповещать своих клиентов о визите в ближайший сервисный центр для устранения дефекта. Интересно, что российский офис компании называет данную сервисную акцию не «отзывом», а «доработкой».

Как обычно в таких случаях, все работы для клиентов будут проведены бесплатно.