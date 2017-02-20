Ferrari показала самую мощную модель

20 Февраля 2017 года, 21:00

Итальянский производитель суперкаров представил свое последнее творение - модель 812 Superfast. Новинка пришла на смену модели F12berlinetta и является ее глубокой переработкой, хотя в Ferrari говорят о полностью новом автомобиле, «унаследовавшим лучшее от предшественницы».

812 Superfast оснастили атмосферным мотором V12 6.5 мощностью 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента. В конструкции агрегата активно применялись технологии от Формулы 1, в частности, впускной тракт переменной геометрии разработан по образцу атмосферных моторов, которыми оснащались болиды до гибридной эпохи. Работает мотор вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Средний расход топлива равен 14,9 л/100 км.

При весе в 1525 килограммов, суперкар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 340 км/ч. В компании называют 812 Superfast самым быстрым серийным Ferrari за всю историю. И это правда - выпущенный ограниченным тиражом гиперкар LaFerrari не в счет.

Внешний вид 800-сильного суперкара заметно отличается от F12berlinetta: здесь новая решетка радиатора, другие бампера, задний диффузор, новый аэродинамический обвес, спойлер и абсолютно новая светодиодная оптика. В интерьере появились новые руль, панель приборов, блок климатической установки и мультимедиа.

Из интересных электронных «фишек» на 812 Superfast установлены полноуправляемое шасси, новое поколение системы контроля боковых скольжений (дрифта) Side Slip Control, электрический усилитель руля (впервые на Ferrari) и активная аэродинамика. Кроме того, для модели разработан новый оттенок Rosso Serranta.

Мировой дебют Ferrari 812 Superfast состоится на автошоу в Женеве весной. Там же компания огласит стоимость своего самого мощного суперкара.