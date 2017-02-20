За минувшие выходные в Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими

20 Февраля 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести.

17 февраля в Мурманске на проспекте Героев-североморцев водитель автомобиля «ВАЗ-211030», не имеющий права, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где допустил наезд на световую опору. Для помощи людям спасателям пришлось разрезать автомобиль. Водитель и пассажир были госпитализированы

17 февраля на 10 км автоподъезда к Мурманску водитель автомобиля «Хюндай Гетц» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Хюндай Солярис». Пока водитель «Хюндай Гетц» выставлял знак аварийной остановки, водитель «Тойоты Ланд Крусер», проезжавший мимо, не справился с управлением и сбил его. Водители «Хюндай Солярис» и «Хюндай Гетц» обслужены амбулаторно.

17 февраля в Мурманске на улице Бондарная водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате водитель и пассажир, пятилетняя девочка, автомобиля «Шевроле» обслужены амбулаторно.

17 февраля на 22 км «Мишуково-Снежногорск» водитель автомобиля «Лада Приора» допустил занос машины, что привело к выезду на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ауди А4». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Приора» госпитализирован.

Фото: Антон Гейко