Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

20 Февраля 2017 года, 20:21

МУРМАНСК/ 20 февраля - В прошедшие выходные сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области несли службу в усиленном режиме в связи с проведением очередного этапа профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Вместе с дорожными полицейскими в операции службу несли бойцы ОМОНа Росгвардии. Всего на дорогах областного центра в выходные дни вместе с 93 сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД дежурили 20 бойцов ОМОНа.

Сотрудниками полиции совместно с бойцами спецподразделения было выявлено 13 водителей с признаками опьянения. В отношении двух водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что такие операции проводятся в областном центре постоянно. Основная цель – это профилактика нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии опьянения, а также контроль за состоянием дорожной обстановки.

ОБ ДПС ГИБДД по г.Мурманску напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также административной и уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Обо всех фактах нарушения дорожного законодательства можно сообщить по телефонам 42-18-45, 127.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)