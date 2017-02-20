Автодорога от Мурманска до границы с Новергией будет приведена в нормативное состояние к осени 2018 года

20 Февраля 2017 года, 14:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ - В 2017 году ФКУ Упрдор «Кола» планирует выполнить целый комплекс работ на федеральных трассе Р-21 «Кола». В этом году завершается реконструкция участка с 1574 по 1590 км автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе Мурманской области. В результате к осени 2018 года почти весь участок дороги «Кола» от Мурманска до границы с Королевством Норвегия будет приведен в нормативное состояние. Кроме того в районе г. Полярные Зори Мурманской области будет выполнен капитальный ремонт участка с 1200 по 1203 км.

Также в Карелии и Мурманской области отремонтируют ряд участков федеральных трасс протяженностью 76,7 км. Почти на 80 км автодорог указанных регионов выполнят устройство защитных слоев и поверхностной обработки.

Фото: mir.karelia.ru