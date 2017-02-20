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Главная » Авто » ŠKODA Yeti едут к детям!
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 16:35

ŠKODA Yeti едут к детям!


Продвижение семейных ценностей всегда было важнейшим элементом стратегии марки SKODA. Не зря SKODA – главный семейный автомобильный бренд.

Более шести лет чешский автопроизводитель SKODA AUTO Россия является спонсором и партнером благотворительной организации «Детские деревни – SOS», предоставляя в пользование семей автомобили, тем самым помогая создавать полноценные условия для здорового и счастливого детства детей-сирот.

На прошлой неделе, под девизом «SKODA Yeti едут к детям!», в автопробег из г.Мурманска до г.Кандалакша, где расположена самая северная Детская Деревня – SOS, отправились представители компании SKODA AUTO Россия и представители региональных мурманских СМИ. Старт был дан рано утром от автоцентра Север-Авто, официального дилера SKODA. Надежными помощниками в путешествии выступили компактные кроссоверы Yeti. Для каждого из участников был предоставлен персональный автомобиль.

Центральным элементом путешествия стала посещение Детской деревни – SOS Кандалакша, где мы смогли познакомиться с ребятами и их семейным укладом, а также вручили им памятные подарки. О Детской деревне я много слышала ранее, но не представляла, что все так грамотно продумано и насколько дети окружены вниманием и заботой.

«Детские деревни – SOS», крупнейшая в мире благотворительная организация помощи детям-сиротам и детям из неблагополучных семей, работает в 134 странах уже более 60 лет. Основные направления работы организации: «Детские деревни – SOS» (максимально приближенная к семейной форма воспитания детей-сирот) и профилактика социального сиротства (поддержка неблагополучных семей). Сегодня в России шесть «Детских деревень – SOS», пять «Домов молодежи – SOS», шесть региональных программ по укреплению семьи, а также программа по подготовке приемных родителей, образовательные проекты.

Самая северная, не только в России, но и в мире Детская деревня – SOS Кандалакша начала свою работу в 2003 году. Сейчас в Детской деревне 60 детей, проживающих в 12 семейных домах.

Сотрудничество SKODA AUTO Россия и организации «Детские деревни – SOS» началось в 2011 году, когда были переданы первые 2 автомобиля. Сегодня автомобили марки SKODA используются в «Детских Деревнях – SOS» в Москве, Томилине, Лаврове, Санкт-Петербурге, Пушкине, Пскове, Вологде, Череповце, Кандалакше и Мурманске.

У Детской деревни – SOS Кандалакша много друзей и здесь всегда рады гостям. В этом мы убедились лично. Вначале об особенностях Деревни нам поведал ее руководитель Посацкий Игорь Иосифович. Он рассказал, что на территории 12 благоустроенных домов, в которых живут ребята – по 5-8 человек в семье и у каждой семьи есть мама. Мама живет в такой семье постоянно, обустраивая их быт, окружая детей вниманием, любовью и заботой. В помощниках есть «тётя», которая помогает маме по необходимости и замещает ее на время отсутствия. Стать мамой не просто, есть определенные условия и ограничения. После прохождения соответствующего обучения, необходимо поработать некоторое время «тетей» и только после этого, если комиссия даст согласие, ты – мама. Базовое образование не имеет значения, главнее душевные и личные качества женщины, подчеркнул директор.

Мы посетили одну семью, где мама Светлана Ивановна, выпускница Петрозаводского госуниверситета, имеет педагогическое образование. Ознакомились с бытом, пообщались с детьми. Нас встретили очень доброжелательно и радушно, приготовив полный стол угощений. В доме тепло, очень чисто и аккуратно. Порядок поддерживают все дети дружно. У детей отдельные комнаты, в которых ребята проживают по два человека, свои вещи, одежда, игрушки – все то, чего так не хватает каждому из сирот. Дети ходят в обычные детские сады, школы, посещают кружки, ездят на экскурсии. Летом уезжают всей семьей на море. По достижении 15 – 16 лет подростки переходят в уникальную для России структуру – «Дом молодежи – SOS», где им помогают получить профессию, найти работу и решить жилищные вопросы.

Еще я хочу отметить, и даже была немного удивлена, что территория Деревни доступна и для жителей города. Сюда с удовольствием приходят местные ребята, так как детские площадки хорошо обустроены, много деревьев, удобно гулять мамам с колясками. А у воспитанников деревни есть возможность расширить круг знакомств, познать мир с другой стороны.

По завершении нашего пребывания в Деревне все дружно собрались в административном корпусе, где ребятам и мамам были вручены подарки от SKODA AUTO Россия, настольные и развивающие игры. Дети были благодарны и приглашали в гости вновь. Директор Игорь Иосифович еще раз поблагодарил представителей концерна за плодотворное сотрудничество и за подаренный автомобиль, который верно служит уже несколько лет. Отметил, насколько стало легче вести хозяйственные и административные дела – автомобиль и надежен, и удобен, просторный багажник позволяет перевозить и вещи, и оборудование. Директор также отметил вместительный салон, технические характеристики, которые достойно зарекомендовали себя в нашем северном климате.

Дальше наша команда отправилась в г. Кировск. Так как представители СМИ вели машины сами, мы смогли лично оценить все возможности автомобиля. Убедились, что надежность, проходимость и множество решений для большего комфорта делают компактный кроссовер незаменимым в подобном путешествии. Автомобилю не страшны ни препятствия, ни сугробы, они легки в управлении, в салоне комфортно и удобно.

Организаторы для участия в автопробеге не случайно выбрали автомобили SKODA Yeti: полный привод позволяет передвигаться без каких-либо ограничений, будь то лесные тропы или снежные сугробы. Салон трансформируется с помощью системы задних сидений VarioFlex и дает возможность поместить в автомобиль необходимое оборудование, вещи, продукты.

Комфорт в салоне поддерживает современная двухзонная климатическая установка «Climatronic», а также подогрев сидений, обогрев ветрового стекла и электрорегулировка водительского кресла.

Высокий уровень безопасности играет важнейшую роль: в 2009 году SKODA Yeti получил максимальную оценку в 5 звезд по результатам краш-теста Euro-NCAP. Система стабилизации, антиблокировочная система, ассистенты для движения при подъеме и спуске, электронный контроль давления в шинах, электронная блокировка дифференциала EDS, клиренс в 180 мм – всё это обеспечивает максимальную защищенность.

Общие впечатления от путешествия очень приятные. В рамках автопробега мы еще раз насладились красотой северной природы, гости из Москвы познакомились с культурой, обычаями и кухней крайнего севера. Посетили в г. Кировске «Снежную деревню» с ее уникальными экспозициями из снега и льда, оставив на память незабываемые впечатления, сувениры и яркие фото. В Центре активных приключений «Хибиниум» все были в восторге от красивых и ласковых хаски, собак, которые легко переносят суровые условия севера. В их силе и выносливости смогли убедиться, когда катались на собачьих упряжках.

Огромное спасибо всем за теплый прием, за приятные эмоции. Нам в двойне приятно, что наши московские гости увезли с собой яркие впечатления от Детской деревни, от северной природы, от Кировска с ее Снежной деревней, от гостеприимства мурманчан. Обещали приехать вновь!

ИА «Би-порт» выражает благодарность в организации поездки компаниям SKODA AUTO Россия, автосалону «Север-Авто», официальному дилеру автомобилей SKODA в Мурманской области и агентству Ketchum Maslov.


Автосалон Север-Авто, официальный дилер SKODA в г.Мурманске, ул. Марата, дом 1. Тел. (8152) 554-207.

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