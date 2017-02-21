Дорожные полицейские в Мурманске провели мероприятие по проверке нетрезвых водителей

21 Февраля 2017 года, 17:02

МУРМАНСК/ 21 февраля - Профилактическое мероприятие проводилось накануне в областном центре в районе Росляково на улице Молодежная. Инспекторы ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по Мурманской области перекрыли движение в обоих направлениях и подвергли тотальной проверке водителей транспортных средств на состояние опьянения. Мероприятие, которое получило название «Бутылочка» из-за перекрытой и зауженной проезжей части, проводилось в течение часа. Столь масштабная проверка водителей в Мурманске проходила в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Как отмечают сотрудники ДПС, подобные проверочные действия не занимают у водителей много времени, но дисциплинируют и обязывают относиться к водительским обязанностям более ответственно.

Во время «Бутылочки» сотрудниками батальона ДПС был остановлен водитель с признаками опьянения, управлявший автомобилем ГАЗ-31029. По результатам освидетельствования прибор показал содержание алкоголя в крови мужчины 0.679 мг/л. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела по ст. 12.8.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники ОБ ДПС УГИБДД обращают внимание, что данные мероприятия планируются к проведению во всех округах города в рамках операции «Нетрезвый водитель».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)