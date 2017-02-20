21 Февраля 2017 года, 10:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедший понедельник на территории Мурманской области выявлено 447 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 12 пьяных водителей, еще пять человек – за неуплату административных штрафов. Кроме этого пешеходы допустили 32 нарушения, восемь из них совершены несовершеннолетними.

Зарегистрировано 19 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 206 нарушений ПДД. Всего было оформлено 55 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.