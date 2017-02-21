Opel станет французским?

21 Февраля 2017 года, 18:41

В мировом автобизнесе в ближайшие месяцы может произойти громкая сделка - французский концерн PSA Group, владеющей марками Peugeot и Citroen, ведет переговоры с американским General Motors о покупке бренда Opel. Напомним, что Opel является частью GM и пока находится в убытках. Тот факт, что Opel не приносит прибыли GM, и является главной причиной возможной продажи.

Как пишет информационно-аналитическая радиостанция Sputnik, со ссылкой на агентство Bloomberg, сделка между PSA и General Motors может пройти в формате «часть деньгами, часть - долгами». Миллиард долларов будет выплачен деньгами, а еще миллиард долгов американского автопроизводителя возьмёт на себя французская компания. В результате PSA сможет более уверенно конкурировать с крупнейшим европейским производителем – компанией Volkswagen. Правда, пока стороны оценивают перспективы сделки крайне осторожно. К тому же недовольство поглощением Opel проявляют власти Германии.

Возможное соглашение по продаже Opel в радиоэфире «Спутника» прокомментировал заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов.

«Ни американцы, ни французы не понимают, как на Opel можно заработать, поэтому сделка скорее всего не состоится. Opel и Vauxhall в Англии для General Motors - это давнишний чемодан без ручки, который нести тяжело, он генерирует убытки. Opel был куплен американцами еще до Второй мировой войны, пережил ее, и потом дальше иногда получал прибыль, но в основном нес убытки. Предпринимались американцами в 60-е гг. попытки как-то раскрутить его. Были модели с громкими названиями «Дипломат» и т. д. Проблема эта копилась десятилетиями, и копится. Opel убыточен, американцы не знают - как на нем зарабатывать. И мне кажется, что французы, PSA Group, на самом деле, тоже. Так что это решение - купить PSA Opel выглядит для меня странно.

PSA Group тоже очень долгое время была убыточна, и только последние пару лет они получают прибыль. Мне казалось, что нужно сначала с собой как-то разобраться, прежде, чем вешать на себя еще один такой сложный актив, как Opel. Минус на минус дает плюс только в математике, а в автомобильной промышленности, которая вообще очень сложная, мне кажется нет. Хотя есть примеры и очень удачных слияний казалось бы неудачников, например, Fiat во время кризиса в Америке приобрел Chrysler, и сейчас прекрасно себя в общем-то чувствует. Я думаю, что здесь дело закончится ничем, мне кажется, что PSA не купит Opel», - рассказал автоэксперт.

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