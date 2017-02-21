Реформу ОСАГО отложили до 2018 года

21 Февраля 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Комитет Государственной думы перенес рассмотрение поправок к закону об ОСАГО на 2018 год. Введение натурального возмещения на всей территории страны произойдет не с марта 2017, а в 2018 году. По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, к такому решению пришли все заинтересованные стороны.

«Мера, которая была предложена Владимиром Путиным по переводу ОСАГО в натуральный режим - очень разумна. С учетом того, что творится на ОСАГО в России, с учетом того, что люди не могут получить достойное страхование по ОСАГО, и на это страховое возмещение не могут отремонтироваться, – рассказал в интервью радио «Sputnik» автоэксперт Роман Гуляем. – Первые попытки перевода уже есть. Страховые компании стараются недоплатить сервисам, все равно платят им меньше, чем положено по введенной методике. В принципе, и одна и другая сторона - довольны. Почему депутаты Госдумы решили отложить рассмотрение реформы страхования – для меня большая загадка. Никакого внятного объяснения причины мы от них не услышали. Я думаю, кто-то заинтересован в том, чтобы старый порядок сохранился, и чтобы страховые компании продолжили получать большую прибыль на ОСАГО».