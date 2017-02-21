За прошедший вторник выявлено 432 нарушения ПДД на дорогах Мурманской области

22 Февраля 2017 года, 10:08

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки выявлено 432 нарушения правил дорожного движения. На территории Мурманской области сотрудниками ГИБДД установлено, что 30 нарушений допущено пешеходами. Два из них совершили несовершеннолетние.

В состоянии опьянения задержаны четыре водителя, еще пять – за неуплату административных штрафов. Зарегистрировано 17 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 213 нарушений ПДД. Всего было оформлено 83 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.