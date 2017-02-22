ГИБДД Мурманской области работае в усиленном режиме в период праздников

23 Февраля 2017 года, 10:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - На территории города Мурманской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие по массовым проверкам водителей транспортных средств, направленное на предотвращение ДТП по вине нетрезвых водителей и повышение транспортной дисциплины. Также сотрудники дорожной полиции уделят особое внимание правилам перевозки детей в автомобилях. Подобные проверочные действия не занимают у водителей много времени, но дисциплинируют их.

Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам с просьбой соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при передвижении во дворах жилых домов, поликлиник, школ и детских садов.

«Соблюдайте безопасные боковые интервалы и дистанцию, избегайте маневров, связанных с выездом на встречную полосу и ни в коем случае не употребляйте алкоголь перед тем как сесть за руль», сообщили в УМВД по Мурманской области.