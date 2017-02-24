С начала года страховщики продали более 355 тысяч электронных полисов ОСАГО

24 Февраля 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – С 1 января по 21 февраля этого года российские страховые компании заключили более 355 тысяч договоров ОСАГО в электронном виде. Как сообщил «Ведомостям» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, число уже сейчас превышает общий объем электронных полисов ОСАГО, выданных за весь 2016 год. Тогда было продано около 330 тысяч договоров.

По мнению Юргенса, старт обязательных продаж электронного ОСАГО дал импульс развитию данного канала продаж.

«Объемы продаж говорят о том, что потребитель ждал эту услугу, она является востребованной, особенно в проблемных регионах», - говорит Юргенс.

Напомним, что с 1 января этого года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договоров в электронном виде с каждым обратившимся клиентом. Соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума приняла летом 2016 года. Ранее компании могли оказывать такую услугу добровольно.

Однако также отмечается, что РСА продолжает выявлять факты мошенничества при продаже электронных полисов. Граждане зачастую жалуются на отсутствие возможности заключить договор ОСАГО в электронном виде из-за переадресации на сайт другой страховой компании, а также на то, что их данные не прошли проверку в РСА, рассказал изданию представитель ЦБ.

«Кроме этого автовладельцы сталкиваются с проблемой сбоев и длительного ожидания во время заполнения заявления о заключении договора ОСАГО, а также сбоев на этапе расчета страховой премии и её оплаты», - сообщил он. Эти данные подтвердили и в союзе автостраховщиков.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о приоритете натурального возмещения вреда над денежной выплатой по ОСАГО, однако позже Комитет Государственной думы перенес рассмотрение поправок к закону об ОСАГО на 2018 год.