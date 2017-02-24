Два человека погибли в столкновении на автодороге «Кола»

24 Февраля 2017 года, 19:36

КАРЕЛИЯ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 24 февраля,на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе около 13:00 произошла авария, в которой погибло два человека. По предварительной информации, «Hyundai» двигался со стороны Санкт-Петербурга, когда в него врезался «SsangYong», выехавший на встречную полосу движения.

«Автомобиль «SsangYong» двигался со стороны Мурманска. Погибла водитель «Hyundai» – женщина, около 30 лет и пассажир «SsangYong» – мужчина около 50 лет. Еще двое пострадавших госпитализированы в Медвежьегорскую больницу. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются», – сообщили в ГИБДД по Республике Карелия.

Фото: VistaNews.ru