Три человека погибло в массовой аварии с участием тягачей

24 Февраля 2017 года, 19:56

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – На 215 километре федеральной трассы «Кола» сегодня произошло смертельное ДТП. В настоящий момент сотрудники внутренних дел устанавливают обстоятельства аварии в Ленинградской области, в которой погибло три человека.

Столкновение двух двигавшихся во встречном направлении тягачей произошло в 02:30. Через несколько минут в поврежденные большегрузы врезался «Daewoo», им управлял 21-летний водитель. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

«Водители тягачей, а также один из пассажиров, проезжавший в одном из большегрузов, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Полиция устанавливает личности погибших и все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о принятии процессуального решения», – сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня же в еще одном столкновении погибло два человека.

Фото: Татьяна Майорова, МТРК «Мир»