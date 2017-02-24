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Главная » Авто » Три человека погибло в массовой аварии с участием тягачей
 
 
 
 
24 Февраля 2017 года, 19:56

Три человека погибло в массовой аварии с участием тягачей


ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 февраля/ БИ-ПОРТ – На 215 километре федеральной трассы «Кола» сегодня произошло смертельное ДТП. В настоящий момент сотрудники внутренних дел устанавливают обстоятельства аварии в Ленинградской области, в которой погибло три человека.
Столкновение двух двигавшихся во встречном направлении тягачей произошло в 02:30. Через несколько минут в поврежденные большегрузы врезался «Daewoo», им управлял 21-летний водитель. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
«Водители тягачей, а также один из пассажиров, проезжавший в одном из большегрузов, от полученных телесных повреждений скончались на месте. Полиция устанавливает личности погибших и все обстоятельства данного происшествия. Решается вопрос о принятии процессуального решения», – сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сегодня же в еще одном столкновении погибло два человека.

Фото: Татьяна Майорова, МТРК «Мир»

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Стали известны подробности смертельной аварии в Ковдорском районе
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За минувшие выходные в Мурманской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими
 
 
 
 
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