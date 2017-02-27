Трое несовершеннолетних пострадали на дорогах Мурманской области

27 Февраля 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД на дорогах Мурманской области зарегистрировано пять ДТП за прошедшие дни. Все они произошли 22 февраля, в авариях погиб один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести, в том числе пострадали трое несовершеннолетних.

В Ковдорском районе в результате столкновения в 6:55 погибла пассажирка автомобиля «Renault Logan». Напомним, что 31-летний водитель «Renault Logan» и трое пассажиров автобуса «Mercedes» обслужены амбулаторно.

В Мурманске в районе дома 21 по улице Гагарина управлявший «Volkswagen Polo» в 10:40 при движении со стороны улицы Подстаницкого в сторону улицы Миронова, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Нарушителем оказалась 70-летняя женщина, ее госпитализировали с места ДТП в медицинское учреждение.

На улице Маклакова, в районе дома 31 на нерегулируемом переходе водитель «Daewoo» сбил подростка, 2002 года рождения. Девушка была обслужена амбулаторно. Другая несовершеннолетняя была сбита в поселке Умба. ВАЗ-2131 допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В региональном центре в 20:05 в районе дома 88 по проспекту Ленина, водитель «Ford», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу «Кiа».

«15-летняя пассажирка автомобиля «Ford» госпитализирована в медицинское учреждение», – уточнили в областном ГИБДД.

Кроме того на федеральной трассе «Кола» за прошедшие выходные погибло пять человек.