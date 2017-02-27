Северяне за выходные допустили 1910 нарушений ПДД

27 Февраля 2017 года, 12:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Пешеходы Мурманской области за прошедшие пять суток допустили 109 нарушений ПДД, из них 24 – несовершеннолетние. Всего сотрудниками ГИБДД за это время зарегистрировано 1910 нарушений правил дорожного движения. Так, на дорогах Заполярья за управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 57 водителей.

Выявлено 48 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 923 нарушения ПДД. Три человека задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 321 столкновение с материальным ущербом.