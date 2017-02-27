За пять недель сотрудники госавтоинспекции Кольского района выявили 53 нетрезвых водителя

27 Февраля 2017 года, 12:53

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — Госавтоинспекция Кольского района подвела промежуточные итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

По данным ведомства, за 5 недель проведения операции на территории Кольского района выявлено 53 случая управления транспортным средством в состоянии опьянения. В 18 случаях водители от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

Кроме того, в отношении троих из водителей за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, возбуждены уголовные дела. Мероприятие продлится до 31 марта, сообщают в ведомстве.