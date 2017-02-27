Пожилой мужчина пострадал в столкновении трёх автомобилей

28 Февраля 2017 года, 10:47

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек получил травмы.

Так, 27 февраля около 15 часов 55 минут в Мурманске, по улице Зои Космодемьянской, водитель, управляя автомобилем «Форд Эксплорэр», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Шкода Октавиа» и допустил с ним столкновение. От удара автомобиль «Шкода Октавиа» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным транспортным средством «Опель Вектра». В результате происшествия, 59-летний пассажир автомобиля «Шкода Октавиа» получил телесные повреждения, он обслужен амбулаторно.