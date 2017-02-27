439 нарушений ПДД выявлено за минувшие сутки на дорогах Мурманской области

28 Февраля 2017 года, 11:12

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 439 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 5 водителей. Выявлено 15 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).