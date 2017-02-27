Союз автошкол предложил выдавать начинающим водителям временные права

28 Февраля 2017 года, 11:21

РОССИЯ/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Союз автошкол Москвы подготовил предложения для ГИБДД, которые призваны ужесточить требования для всех водителей, а для начинающих – ввести испытательный срок на два года. Встреча представителей Союза с главой ГИБДД России Виктором Ниловым состоится в марте.

«Причиной 80% ДТП в России является человеческий фактор, что свидетельствует о низком уровне подготовки водителей. Если глава ГИБДД согласится с доводами автошкол, автомобилистам придется постоянно возить с собой медсправки. А недавно получившим права – проходить двухлетний испытательный срок», – сообщили «Известиям» в Союзе автошкол Москвы.

Помимо этого для новичков предлагается ввести ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров и на езду в темное время суток, а также магистралям. Если говорить о программах обучения, то в них могут добавить тест на умение предвидеть опасность.

«Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены, – пояснил Председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов. – Ограничения должны способствовать этой цели, отвечать соображениям безопасности, быть разумно обоснованными, понятными для начинающего водителя и легко контролируемыми. Необходим также механизм обмена временного водительского удостоверения на постоянное с учетом допущенных начинающим водителем нарушений – по степени их опасности для окружающих».

Ранее Союз автошкол России направил в Государственную думу предложение ввести запрет на тяжелые мотоциклы для водителей, чей стаж не превышает двух лет.

Фото: plus.google.com