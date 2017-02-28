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Главная » Авто » 28 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
 
 
 
 
28 Февраля 2017 года, 15:00

28 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 28 февраля, во вторник, планируется проведение взрывных работ в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – железнодорожная станция Пяйве. Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Взрывные работы запланированы с 14.30 до 15.00. Перекрытие движения транспорта не планируется.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков при движении по указанной автодороге.

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /
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22 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
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15 февраля планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
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На время взрывных работ 11 февраля планируется закрыть движение транспорта в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»
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На автодороге «Кола» 31 января будут проводиться взрывные работы
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25 января планируются взрывные работы в районе 10-го километра автомобильной дороги Мурмаши – Пяйве
 
 
 
 
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