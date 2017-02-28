В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

28 Февраля 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 февраля - Сотрудниками дорожно-патрульной службы на улице Юбилейная был остановлен автомобиль ВАЗ-21213 под управлением 45-летнего местного жителя, находившегося в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило, наличие алкоголя в крови мужчины составило 0,697 мг/литр.

В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...». Он был подвергнут наказанию в виде лишения права управления транспортом на 18 месяцев. Срок наказания на сегодня не истек.

По факту повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения дознавателями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления автомобилем на срок 3 года.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Newstracker