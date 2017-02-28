30 водителей Мурманской области были задержаны за неуплату административных штрафов

01 Марта 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 марта / БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 470 нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области. Так, за прошедшие сутки 30 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, еще 15 человек – за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходы допустили 24 нарушения, шесть из них совершено несовершеннолетними. Кроме этого зарегистрировано 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 205 нарушений ПДД. Всего было оформлено 80 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.