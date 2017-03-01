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Главная » Авто » В Ковдоре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в завладении чужим транспортным средством
 
 
 
 
01 Марта 2017 года, 19:00

В Ковдоре сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в завладении чужим транспортным средством


КОВДОР/ 1 марта - В отдел полиции города Ковдора обратился местный житель, 1971 года рождения, с сообщением о хищении принадлежащего ему транспортного средства. По словам автовладельца, машину ВАЗ он оставил на ночь во дворе дома по ул. Комсомольская, а утром не обнаружил на месте парковки.

Полицейскими в целях розыска злоумышленника вводились специальные планы «Розыск» и «Перехват». В результате автомобиль был обнаружен брошенным на одной из городских улиц. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортом. Им оказался молодой человек, 1998 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться. Ему удалось вскрыть салон и завести транспортное средство.

В отношении ранее не судимого 19-летнего ковдорчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Выясняется его причастность к совершению ряда аналогичных эпизодов.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: Myslo

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