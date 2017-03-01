В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появится новая парковка

01 Марта 2017 года, 17:33

МУРМАНСК/ 1 марта/ БИ-ПОРТ – По решению городских властей рядом с будущим детским городком «Сказка» на проспекте Героев-североморцев появится парковка для автомобилей, пишет «Вечерний Мурманск». О создании новой парковки позаботятся специалисты предприятия «Мурманск городские парки и скверы». Она будет расположена между площадкой для отдыха «Двенадцать месяцев» и торговым центром, оборудована контейнерной площадкой для мусора.

Сейчас бывший замок для детей с прогулочной зоной находится в полуразрушенном состоянии, потому что в течение многих лет находился в аренде у предпринимателей, не следивших за благоустройством территории. В ответ на многочисленные жалобы жителей бывший мэр Мурманска Алексей Веллер и глава администрации Андрей Сысоев освободили территорию от арендаторов. Это произошло в апреле 2016 года после четырехлетних судебных тяжб.