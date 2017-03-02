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Главная » Авто » Land Rover представил новый внедорожник Velar
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 19:24

Land Rover представил новый внедорожник Velar


Компания Land Rover рассекретила новый компактный внедорожник Velar, относящийся к семейству Range Rover. Да-да, перед вами не прототип, не концепт, а серийная модель, которая поступит в продажу в июле, а до России доедет осенью. Пожалуй, это самый красивый автомобиль в модельном ряду английской марки.

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Первый вопрос при взгляде на экстерьер Велара - где же его дверные ручки? Механизмы утоплены в кузов, подобно аналогичному решению у электрокаров Тесла. Инженеры обещали, что механизм будет исправно работать даже в самый лютый мороз. В остальном - узнаваемый, но какой-то совершенно футуристический вид. Отличная работа!

В иерархии Range Rover новинка расположилась между Evoque и Range Rover Sport. Габаритная длина Велара - 4,8 метра. Кузов на 81% сделан из алюминия, что положительно сказалась на массе и расходе топлива. Стоит отметить, что кроссовер получился самым обтекаемым Land Rover - аэродинамический коэффициент равен 0,32, то есть заднее стекло теперь должно оставаться чистым.

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На старте продаж Велар получит шесть двигателей. Бензиновые агрегаты представлены 250- и 300-сильными версиями, а также топовым 3.0 V6 мощностью 380 сил. Среди дизелей есть 180- и 240-сильные варианты с топовым 300-сильным 3.0 V6. Все моторы работают вместе с восьмиступенчатым автоматом. Кроссовер с 380-ю силами разгоняется до первой сотни за 5.7 секунд.

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Привод полный, но не постоянный - здесь стоит система Intelligent Driveline Dynamics с подключаемой многодисковой муфтой передней осью. Понижающей передачи тоже нет, так что в глубокое бездорожье на таком красавце лучше не лезть.

Салон у Велара - торжество дисплеев. Всего их здесь четыре: цифровая приборная панель, два на центральной панели и один проекционный. Физических кнопок очень мало, самые заметные - три шайбы на нижнем 10-дюймовым дисплее и шайба управления внедорожной системой Terrain Response второй генерации.

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Оптика у кроссовера полностью светодиодная, уже в базе. В качестве опции есть адаптивные матричные LED-фары.

Какие будут российские цены пока неизвестно, но в Германии за Range Rover Velar попросят от 56 400 до 90 850 евро.

На такой автомобиль нужно долго смотреть - поэтому полюбуйтесь на Велар в деталях в видеоролике:

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