Citroen рассекретил кроссовер DS 7 Crossback

02 Марта 2017 года, 20:00

Премиум-суббренд DS Automobiles, принадлежащий компании Citroen, официально представил кроссовер DS 7. Судя по описанию, можно смело говорить, что DS 7 - самая технически продвинутая модель Citroen.

Перед описанием технических фишек, пройдемся по традиционным характеристикам. Длина кроссовера составляет 4,57 метра, ширина - 1,89 метра, а высота - 1,62 метра. Данных о величине колесной базы и клиренса французы не предоставили. Автомобиль выпускается исключительно в пятиместной модификации. Объем багажника неплох - 550 или 1750 литров при сложенных задних сиденьях.

Инновации в DS 7 начинаются уже с подвески. В ее конструкции используется адаптивная система, способная определять неровности дороги и заранее корректировать жесткость амортизаторов на каждом из колес.

Моторная гамма включает шесть силовых установок. Топовый вариант - гибридный кроссовер с бензиновым ДВС, двумя электромоторами на обеих осях и литиево-ионной батареей на 13 кВт/ч. Суммарная мощность - 303 силы. На полностью заряженном аккумуляторе автомобиль проезжает на электротяге 60 километров, а время зарядки займет 3-4 часа в зависимости от мощности устройства. Гибрид единственный, кто оснащается полным приводом, остальные модификации переднеприводные.

Традиционные двигатели представлены тремя бензиновыми (130, 180 и 230 сил) и двумя дизельными агрегатами (130 и 180 сил), отвечающими нормам Евро-6. Все моторы, кроме базового, оснащаются 8-ступенчатым автоматом. Базовый 130-сильный агрегат работает с шестиступенчатой «механикой».

Кроссовер получил полностью светодиодную оптику. Передние фары при открытии дверей загораются пурпурным светом и поворачиваются на 180 градусов. «Чешуйчатые» фонари выполнены по технологии LED. По задумке дизайнеров, фары и фонари должны напоминать граненые драгоценные камни. У фар есть шесть режимов работы для разных погодных ситуаций.

Салон выглядит стильно и очень технологично. Приборная панель представляет собой 7-дюймовый экран, а на центральной панели расположился большой 12-дюймовый сенсорный дисплей. Сверху над дисплеем находятся часы от фирмы BRM Chronographes, выезжающие из панели после запуска мотора. Отделка салона состоит из натурального дерева, алькантары и кожи Nappa. Среди опций есть даже инкрустация кристаллами.

Флагману марки - флагманские опции. На DS 7 установлена система ночного видения, обнаруживающая объекты на расстоянии до 100 метров, система контроля состояния водителя, способная распознать усталость или засыпание и заранее предупредив об этом, система полуавтономного вождения DS Connected Pilot для трасс, система автоматической парковки DS Park Pilot, аудиосистема Focal с 14 динамиками.

Мировой дебют DS 7 Crossback состоится на Женевском автошоу. В России кроссовер появится не раньше 2018 года.

На видео можно рассмотреть новинку в движении: