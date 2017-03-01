Виновника пьяного ДТП в Мурманской области ждет 1,5 года тюрьмы

02 Марта 2017 года, 10:50

КАНДАЛАКША/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В начале 2016 года на автодороге, ведущей из Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, по вине пьяного водителя произошла авария, в которой получили травмы различной степени тяжести несколько человек. В ходе судебного заседания было установлено, что Михаил Бызов, управлявший «Тоуota Саmrу», выбрал скорость движения, которая не обеспечивала контроля над машиной. В результате автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с УАЗ «Patriot».

«Произошло возгорание автомобиля, водителю УАЗа причинены множественные телесные повреждения в виде комбинированной термомеханической травмы, которые в совокупности расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Кроме этого пассажир управляемого Бызовым автомобиля и пассажиры УАЗа получили телесные повреждения различной степени тяжести», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Водитель «Тоуota Саmrу» признал, что в тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения. Судом с учетом позиции государственного обвинения Бызов признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

Фото: Twitter