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Жизнь в Мурманске


Сари
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Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » Авто » За сутки в Мурманской области оформлено 71 столкновение автомобилей
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 11:20

За сутки в Мурманской области оформлено 71 столкновение автомобилей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за сутки оформлено 71 столкновение автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего на территории Мурманской области при надзоре за дорожным движением выявлено 361 нарушение правил дорожного движения. Из них 20 нарушений допущено пешеходами, семь – несовершеннолетними. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще один человек – за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД.

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