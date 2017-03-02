За сутки в Мурманской области оформлено 71 столкновение автомобилей

02 Марта 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками ГИБДД за сутки оформлено 71 столкновение автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего на территории Мурманской области при надзоре за дорожным движением выявлено 361 нарушение правил дорожного движения. Из них 20 нарушений допущено пешеходами, семь – несовершеннолетними. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще один человек – за неуплату административных штрафов.

Зарегистрировано семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД.