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Главная » Авто » В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления автомобилем в нетрезвом виде
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 20:50

В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления автомобилем в нетрезвом виде


МУРМАНСК/ 2 марта - Сотрудниками отдела полиции №3 УМВД по г.Мурманску пресечен факт нарушения ПДД лицом, находившемся в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Орликовой сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением 24-летнего мужчины. Полицейскими у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, которое подтвердила проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 1,126 мг/л.

В ходе проверки полицейские установили, что данный гражданин в прошлом году уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичное нарушение и лишен права управления транспортом. Кроме того, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, просьба сообщить о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 127, 42-18-45 (круглосуточно).

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

 

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