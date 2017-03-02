Возбуждено уголовное дело по факту гибели китаянки, которую сбил автомобиль в Мурманске

02 Марта 2017 года, 17:15

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – По факту гибели китаянки в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица. Напомним, девушка скончалась в больнице, куда была доставлена после ДТП, произошедшего на въезде со стороны Колы около стелы «Мурманск». Расследование ведет Специализированный следственный отдел по ДТП.

«Дело возбуждено по части третьей статьи 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть». Чтобы доказать вину конкретного лица будут проведены судебно-медицинские и авто-технические экспертизы», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

В ведомстве отметили, что 28-летний пострадавший в аварии гражданин Китая выписался из больницы и сейчас находится на родине. Степень полученных им повреждений также будет устанавливаться. Ранее сообщалось, что ДТП произошло из-за того, что туристы перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Мурманск ДТП ЧП