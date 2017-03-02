Возбуждено уголовное дело по факту гибели китаянки, которую сбил автомобиль в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
 
 

Видеоновости16+

Мурманчане предлагают увековечить имена отцов-основателей Мурманска
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2073
0,1423
1 USD
Доллар США
58,3776
0,4149
1 EUR
Евро
61,5417
0,1534
10 NOK
Норвежских крон
69,3625
0,1227
10 SEK
Шведских крон
64,4259
0,3157
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
2.0 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
02 Марта 2017, 16:50
Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
Мурманская область заняла 25 место по уровню долговой нагрузки за 2016 год
02 Марта 2017, 16:22
Мурманская область заняла 25 место по уровню долговой нагрузки за 2016 год
Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
02 Марта 2017, 15:30
Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
02 Марта 2017, 14:26
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
 
 
 
 

Самое читаемое

В отношении ректора МИБО возбуждено ещё одно уголовное дело
02 Марта 2017, 13:10
Виновника пьяного ДТП в Мурманской области ждет 1,5 года колонии
02 Марта 2017, 10:50
В Мурманской области участились случаи вовлечения студентов в теневые финансовые операции при регистрации фиктивных фирм
02 Марта 2017, 11:50
Возбуждено уголовное дело по факту гибели китаянки, которую сбил автомобиль в Мурманске
02 Марта 2017, 17:15
В Мурманской области расселено 77% аварийного жилфонда
02 Марта 2017, 08:55
В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества
01 Марта 2017, 19:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Возбуждено уголовное дело по факту гибели китаянки, которую сбил автомобиль в Мурманске
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 17:15

Возбуждено уголовное дело по факту гибели китаянки, которую сбил автомобиль в Мурманске


МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – По факту гибели китаянки в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица. Напомним, девушка скончалась в больнице, куда была доставлена после ДТП, произошедшего на въезде со стороны Колы около стелы «Мурманск». Расследование ведет Специализированный следственный отдел по ДТП.

«Дело возбуждено по части третьей статьи 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть». Чтобы доказать вину конкретного лица будут проведены судебно-медицинские и авто-технические экспертизы», – рассказала «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

В ведомстве отметили, что 28-летний пострадавший в аварии гражданин Китая выписался из больницы и сейчас находится на родине. Степень полученных им повреждений также будет устанавливаться. Ранее сообщалось, что ДТП произошло из-за того, что туристы перебегали проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске пройдет концерт, посвященный Международному женскому дню
2.
Мужчина пострадал в столкновении автомобилей под Полярными Зорями
3.
Марина Ковтун встретилась с победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
4.
Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
5.
Выставка «Город мастеров» прошла в Мурманске
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта