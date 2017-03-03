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Главная » Авто » Porsche Panamera стала универсалом
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 20:00

Porsche Panamera стала универсалом


Компания Porsche представила универсал Panamera Sport Turismo. Новинка в анфас не отличается от стандартной Панамеры, но в профиль и сзади выглядит иначе из-за новой линии крыши и других задних крыльев. По задумке дизайнеров, форма крыши и остекления должны ассоциироваться с купе.

Panamera Sport Turismo по размерам идентична обычной Панамере, но выше на 5 сантиметров. Объем багажного отделения тоже больше - 520 литров против 500. При сложенных задних креслах объем составляет 1390 литров.

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В салоне универсала могут поместиться пять человек. В компании называют посадочную формулу в Panamera Sport Turismo как «4+1» и отмечают, что это первая Панамера, на заднем диване которой с комфортом разместятся три взрослых человека.

Одна из самых интересных «фишек» Панамеры-универсала - это активный задний спойлер. Он способен создавать прижимную силу в 50 кг и изменять свое положение от -1 до +26 градусов в зависимости от скорости движения, открытия панорамной крыши и других настроек машины. Помимо создания прижимной силы, спойлер уменьшает уровень шума ветра, что очень актуально при открытой крыше.

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Дебют Panamera Sport Turismo справит в ближайшие дни на Женевском автошоу. Но заказы на универсал в России уже принимаются. Самая доступная Panamera 4 Sport Turismo (330 л.с.) оценена в 6 667 000 рублей минимум. Гибрид 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 л.с.) стоит от 7 823 000 рублей, версия 4S Sport Turismo (440 л.с.) - от 8 079 000 рублей. За топ-вариант Turbo Sport Turismo с 550-сильным мотором нужно отдать минимум 10 308 000 рублей.

В официальном видеоролике автомобильно можно рассмотреть в деталях:

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