Три человека пострадали в результате ДТП за последние сутки в Мурманской области

03 Марта 2017 года, 10:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области за минувшие сутки зарегистрировано три ДТП, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести. Первое из них произошло в 12:13 на 18 километре подъезда к городу Апатиты. Водитель «Chevrolet Spark» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-211120. В результате 55-летняя пассажирка ВАЗа была госпитализирована в медицинское учреждение.

Похожая авария произошла в поселке Ура-Губа на улице Сафоново.

«Управлявший автомобилем «Lada Kalina» в 16:50, двигаясь со стороны Мурманска в направлении поселка Видяево, не учел дорожные условия и потерял контроль над управлением транспортным средством», – сообщили в областном ГИБДД.

Столкновение с УАЗом произошло на встречной полосе. Пострадал его 35-летний пассажир.

Напомним, также вчера на 1202 километре автодороги «Санкт Петербург – Мурманск» произошло ДТП с участием двух грузовиков. В результате водитель «Hyundai» был госпитализирован. Как уточнили «Би-порту» в ГИБДД, сейчас он находится в стационаре.

Фото: Мурманск ДТП ЧП