20 несовершеннолетних пострадали в ДТП с начала года в Мурманской области

03 Марта 2017 года, 15:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – С начала года в Мурманской области произошло 19 ДТП с участием несовершеннолетних. В них пострадали 20 детей. В областном ГИБДД отмечают, что 14 из них – юные пешеходы.

«Водителям следует особенно внимательно следить за дорогой в местах скопления несовершеннолетних пешеходов. Ребенок может внезапно выбежать на проезжую часть, – сообщила «Би-порту» инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова. – Кроме того в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции переходят на усиленный режим несения службы, особое внимание будет уделяться выявлению граждан, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии».