Как собирают один из самых дорогих суперкаров в мире

03 Марта 2017 года, 20:35

Компания Bugatti построила три первых суперкара Chiron для клиентов из Европы и Ближнего Востока. В честь этого события производитель суперкаров выпустил красивое видео, где показывается процесс сборки первых трех клиентских экземпляров на фабрике во французском Молшэиме.

Но если быть точным, то самый самый первый Chiron уже стоит в гараже особого клиента, который получил свой новый Bugatti раньше всех. Исключение сделали для саудовского принца Бадра бин Сальмана, большого фаната марки.

Конечно же, суперкары собирают преимущественно вручную, силами 50 специалистов. В Bugatti подтвердили, что квота на этот год - 70 Широнов, и они все уже давно раскуплены. А всего на данный момент заказано более 200 автомобилей, очередь растянута на несколько лет.

Bugatti Chiron является преемником модели Veyron, которая долгая время занимала статус самого быстрого серийного автомобиля на планете с максимальной скоростью в 430 км/ч. Полноприводный Chiron оснащается 8-литровым мотором W16 мощностью 1500 лошадиных сил. Одним из дизайнеров экстерьера является наш соотечественник Александр Селипанов, который сейчас работает в корейской марке Genesis, премиальном бренде Hyundai.

Стоимость Chiron составляет от 2,5 миллиона евро.