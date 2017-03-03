Новая Lamborghini обновила рекорд Нюрбургринга

03 Марта 2017 года, 21:00

Компания Lamborghini может похвастаться новым достижением - пока еще не представленная официально модель Huracan Performante установила новый рекорд трассы Нюрбургринг для серийных спортивных автомобилей. Закамуфлированный суперкар проехал круг по «Зеленому аду» за 6:52.01.

Huracan Performante - это более «злая» и мощная версия стандартного Huracan, которую представят в ближайшее время на Женевском автошоу. Там же итальянцы раскроют и все подробности о суперкаре. На данный момент известно, что помимо более мощного мотора, Huracan Performante получит особые настройки шасси и «инновационные решения в области аэродинамики и облегченной конструкции», как говорят в самой Lamborghini.

Huracan Performante со своим времени 6:52.01 обставил старшую в иерархии марки модель Aventador SV (6:59.73) и даже супер-гибрид Porsche 918 Spyder Weissach Package (6:57.0).

Примечательно, что для заезда специалисты Lamborghini никак не модифицировали автомобиль - рекорд поставила конвейерная версия. Даже шины использовались стандартные, а не гоночные слики.

Рекордное время тест-пилот итальянской компании Марко Мапелли установил еще пятого октября прошлого года. Но информация об этом была рассекречена только сейчас, в преддверии мировой премьеры Huracan Performante.

Полное видео нового рекорда Нюрбургринга прилагается: