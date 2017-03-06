Пять ДТП произошло на дорогах Мурманской области за минувшие сутки

06 Марта 2017 года, 11:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы.

4 марта около 2:39 в Кандалакше на улице Мурманская водитель автомобиля «Митсубисси Лансер» не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 53-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» обслужена амбулаторно.

В этот же день около 12:05 на 11 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» обслужена амбулаторно.

4 марта около 13:20 в Мурманске на проспекте Кольском водитель троллейбуса не учел дорожные условия и допустил столкновение со впереди идущим автомобилем «Мерседес Спринтер». В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Мерседес Спринтер»: две женщины и один мужчина - обслужены амбулаторно.

В этот же день в 16:00 в Мурманске на улице Старостина водитель, управляя транспортным средством «Шевроле» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 65-летнего мужчину. В результате ДТП мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.