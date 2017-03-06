Более 1100 нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем
Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
2.5 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
06 Марта 2017, 11:40
Почти 51 млн рублей получат молодые семьи Мурманской области на покупку жилья
Формированием комфортной городской среды в Мурманской области займётся специальная комиссия
06 Марта 2017, 09:54
Формированием комфортной городской среды в Мурманской области займётся специальная комиссия
Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
06 Марта 2017, 09:40
Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
Принудительный спуск лавины планируется в Кировске
06 Марта 2017, 08:20
Принудительный спуск лавины планируется в Кировске
 
 
 
 

Самое читаемое

У посетительницы кафе «увели» шубу
05 Марта 2017, 16:00
Финны снимают мультфильм про Путина
05 Марта 2017, 14:00
Мурманские кадеты выступили в роли жюри военно-патриотического турнира
05 Марта 2017, 18:00
Мурманск: прогноз отключений на 6 марта
05 Марта 2017, 18:50
Пенсионерка сделала иностранцу «липовую» регистрацию
05 Марта 2017, 15:00
Российские моряки возвращаются домой из пиратского плена
05 Марта 2017, 14:32
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Более 1100 нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 11:20

Более 1100 нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1106 нарушений Правил дорожного движения.

65 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 21 водитель. Выявлено 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 542 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 247 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
За сутки в Мурманской области оформлено 71 столкновение автомобилей
2.
30 водителей Мурманской области были задержаны за неуплату административных штрафов
3.
439 нарушений ПДД выявлено за минувшие сутки на дорогах Мурманской области
4.
Северяне за выходные допустили 1910 нарушений ПДД
5.
За прошедший вторник выявлено 432 нарушения ПДД на дорогах Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта