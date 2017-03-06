Более 1100 нарушений ПДД зафиксировано на дорогах области за сутки

06 Марта 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1106 нарушений Правил дорожного движения.

65 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан 21 водитель. Выявлено 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 542 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 247 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).