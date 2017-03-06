Lexus LC 500 официально появился в России

06 Марта 2017 года, 19:30

Российский офис Lexus огласил цены на новое купе LC 500 и открыл прием заказов. Роскошное японское купе на нашем рынке представлено в единственной комплектации Sport+ со всеми возможными опциями. Стоимость - 7 886 000 рублей.

Новинка оснащается 5-литровым атмосферным V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с первым в мире 10-ступенчатым «автоматом» и позволяет разгоняться до первой сотни за 4.7 секунды, а максимальная скорость упирается в 270 км/ч.

Из интересных технических особенностей LC 500 стоит выделить систему динамического управления задними колесами с подруливанием, активный задний спойлер, меняющий градус наклона в зависимости от скорости, а также карбоновые крыша, накладки и пороги.

Lexus описывает посадочную формулу купе как 2+2, то есть в салоне смогут с комфортом разместиться четыре человека. Для интерьера предусмотрено три варианта расцветок, а в отделке щедро используется алькантара и кожа Tahara.

Стандартная и единственная комплектация богатая: светодиодная оптика, адаптивная подвеска, контроль давления в шинах, двухзонный климат-контроль с противопылевым фильтром, передние кресла с вентиляцией и памятью настроек, обогрев руля с настраиваемой температурой, 20-дюймовые колесные диски, обязательная система ЭРА-ГЛОНАСС, семь цветов кузова на выбор, 10.3-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, аудиосистема Mark Levinson с 13 динамиками, восемь подушек безопасности, индикатор низкого уровня жидкости и многое другое.

Если смотреть на конкурентов японца по сопоставимым размерам и мощностью двигателя, то выделить можно только одного соперника - полноприводное купе BMW 650i xDrive (450 л.с.) за 5 390 000 рублей.