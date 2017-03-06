Шведы показали суперкар с отделкой из 24-каратного золота

06 Марта 2017 года, 20:00

Из действующих шведских автомобильных марок де-факто остались только Volvo и менее известный для широкого круга лиц мелкосерийный производитель суперкаров Koenigsegg. Автобренд, основанный в 1994 году Кристианом фон Кёнигсеггом, строит исключительно двухместные гиперкары с невероятной мощностью. На Женевском автошоу Koenigsegg представит свое очередное творение - эксклюзивную версию модели Agera RS под названием Gryphon («Грифон»).

Стандартную Agera RS представили в 2015 году. Суперкар оснащен 5-литровым V8 твинтурбо мощностью 1160 сил и 1280 Нм крутящего момента. До 100 км/ч купе разгоняется за 2.9 секунды. Всего было выпущено 25 экземпляров Agera RS.

Как сообщает Motor1, уникальную Agera RS Gryphon построили по заказу бизнесмена и коллекционера особых автомобилей Мэнни Хошбина. В чем же уникальность «Грифона»?

Во-первых, мощность двигателя была увеличена с 1160 до 1360 лошадиных сил. Поскольку вес купе составляет 1395 килограммов, то соотношение мощности к массе здесь равно 1:1 - это потрясающая характеристика для серийного дорожного автомобиля. Во-вторых, дизайн и отделка. Хошбин пожелал не окрашивать карбоновый кузов суперкара, только добавив золотые штрихи, в том числе и во внутреннюю отделку. Золотые - в прямом смысле. Из драгоценного металла сделаны эмблемы Koenigsegg, вставки во внешнем обвесе, декоративные полосы на кузове и элементы в салоне, в том числе обводка воздухозаборников. Кроме того, для бизнесмена сделали специальный шлем также украшенный золотом.

Естественно, золотой «Грифон» построен в единственном экземпляре. Стоимость суперкара в Koenigsegg решили не делать достоянием общественности.