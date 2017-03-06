Французская группа PSA купила марку Opel

06 Марта 2017 года, 20:27

Американский концерн General Motors продал марку Opel французской группе PSA Peugeot Citroen. Американцы владели Опелем на протяжении 90 лет. Теперь у немецкой марки начинается новая история.

По данным агентства Bloomberg, французы заплатили за Opel 2,2 миллиарда евро - в 1,3 млрд обошлась немецкая марка и 0,9 млрд отдали за британский Vauxhall (под таким брендом продаются модели Opel в Британии). Благодаря этой сделке, группа PSA станет вторым по величине европейским автопроизводителем с долей рынка в 16%. На первом месте по-прежнему остается VW Group с 24%, а на третье переместится альянс Renault-Nissan. Полностью сделка закроется в четвертом квартале 2017 года.

В Bloomberg отметили, что в General Motors решили продать Opel, так как у компании не получилось выполнить поставленные перед ней финансовые задачи. Также в агентстве предполагают, что GM собирается сворачивать свою деятельность на Европейском рынке.

Но глава французского концерна Карлос Таварес заявил, что сотрудничество General Motors и PSA будет продолжаться. Кроме того, Таварес считает, что Opel будет приносить прибыль к концу нынешнего десятилетия, а к 2026 году доходность немецкой марки вырастет на 6%.

«Мы гордимся тем, что объединили усилия с Opel/Vauxhall, и уважаем все, чего добились талантливые специалисты в этих компаниях. Идентичность обоих брендов будет сохранена, обороты при нашей поддержке заметно вырастут, вместе мы выйдем на следующий уровень», - прокомментировал сделку Таварес.