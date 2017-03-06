Под отзыв попадут миллион автомобилей Mercedes по всему миру

06 Марта 2017 года, 21:00

Компания Mercedes планирует отозвать по всему миру около миллиона своих автомобилей, и это будет самый крупный отзыв в истории немецкой марки. Об этом сообщает агентство Reuters.

В чем же причина такого масштабного отзыва? Судя по всему, дело очень серьезное. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) опубликовала документ, в котором сказано о некорректной работе ограничителя тока в стартере. В случае неисправности двигателя или трансмиссии стартер блокируется. При последующих попытках водителя запустить мотор, через него начнет проходить слишком высокое напряжение. Это может привести к перегреву предохранителя и расплавлению окружающих его компонентов, что в свою очередь может закончиться возгоранием всего автомобиля.

На данный момент уже известно о 51 случае возгорания из-за данного дефекта. 30 случаев произошли в США. К счастью, никто не пострадал.

В США на ремонт отправятся 307 629 автомобилей, выпущенные с 2015 по 2017-й модельный год. Это кроссоверы GLA и GLC, модели семейства C- и E-класса, а также CLA.

В компании отметили, что в других странах список проблемных моделей может отличаться. Пока известно, что в Германии под отзыв попадут 150 000 автомобилей, в Великобритании порядка 70 000 тысяч. Что касается России, то данных о дефектных авто пока нет, но информация должна появиться в ближайшие дни.