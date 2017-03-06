Стала известна победительница среди мам-автолюбителей в Мурманске

06 Марта 2017 года, 21:20

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Накануне Международного женского дня в рамках акции МВД России «8 марта – в каждый дом» в средней школе № 20 прошел ежегодный конкурс автолюбителей «Мама-Автоледи». Первым этапом стала «Визитка», в которой участницам необходимо было представить себя. Кто-то делал это в стихах, кто-то рассказывал о себе под музыкальное сопровождение. В еще одном задании предстояло показать уровень знания ПДД при решении карточек с дорожными ситуациями, а также мурманчанки определяли марки автомобилей и названия цветов в зеркало заднего вида. В определении марок никто не допустил ошибок, а вот оттенки определяли с трудом.

«Выясняя, что главнее в дороге: косметичка или паек, девушки представляли «Кухню на колесах или перекус в дороге». Чего тут только не было: торты и печенье в виде автомобилей, жюри отметило оригинальное и быстрое приготовление бутербродов «Светофор», выполненное Юлией Коломийчук из СОШ №20. Кое-что из представленных блюд было представлено для оценки жюри не только «на глаз», но и «на вкус», – рассказали «Би-порту» в региональном ГИБДД.

В финальном соревновании «Хорошее настроение» конкурсантки на скорость собирали части пазла. Победительницей стала Яна Рощупкина.

«Участие в таких замечательных мероприятиях – прекрасный пример активной жизненной позиции родителей, уважительного отношения к правилам и безопасности на дороге!» – заключают инспекторы ОБ ДПС.