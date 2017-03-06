Минпромторг расширил список роскошных автомобилей

06 Марта 2017 года, 21:40

РОССИЯ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Минпромторг опубликовал список легковых автомобилей, средняя стоимость которых выше трех миллионов рублей. Данные машины подпадают под налог на роскошь. По сравнению с прошлым годом число моделей выросло с 191 до 280. Больше других приросла категория от 10 до 15 миллионов рублей и свыше 15. Теперь в ней 70 позиций вместо 40. В категории остались все модели, включенные в нее в прошлом году, к ним прибавились три модели Aston Martin, десять Bentley, по три Ferrari и Lamborghini, четыре Mercedes-Benz и шесть Rolls-Royce. Список пополнили преимущественно новые модели.

На четверть увеличился перечень машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей — с 76 до 95 позиций. В него добавились семь моделей Mercedes-Benz, две Lamborghini, по одной Ferrari и Porsche, также впервые в эту категорию попали по одной модели Jaguar и BMW, а также четыре Land Rover.

Список автомобилей стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей увеличился на 34% и составил 320 моделей. Всего перечень на 2017 год увеличился на 28% и составляет теперь 909 позиций.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал «Известиям», что постоянное увеличение списка «роскошных» автомобилей из года в год происходит потому, что чиновники практически не вычеркивают из него уже однажды внесенные позиции, но ежегодно добавляют новые.

«Думаю, тут дело даже не в злом умысле или желании увеличить бюджетные поступления, а в лени. Значительно больше налогов собрать не получится: в России не так велико количество автомобилей дороже 3 миллионов, а дороже 15 миллионов — единицы. Уже поэтому много не соберешь», — сказал Шкуматов.

Фото: Twitter