Rolls-Royce показал «алмазный» Ghost

06 Марта 2017 года, 22:03

На женевском автосалоне компания Rolls-Royce представит уникальный седан Ghost, покрашенный краской с добавлением алмазной крошки. Модель получила название Ghost Elegance. Автомобиль является единственным в мире с подобным лакокрасочным покрытием кузова.

Как сообщает Autoexpress, специалисты британской компании добавили в лакокрасочное покрытие седана более тысячи драгоценных камней. В Rolls-Royce сделали покрытие таким образом, чтобы алмазная крошка не утратила своей способности пропускать и отражать свет, при этом оставаясь совсем незаметной на ощупь. Сверху кузов дополнительно покрыт слоем лака, чтобы алмазы не портились при механическом воздействии во время полировки.

Работы по созданию «алмазной» краски, получившей название Diamond Stardust («Бриллиантовая звездная пыль») заняли два месяца. В компании отметили, что это самое дорогое лакокрасочное покрытие, которое когда-либо использовалось на автомобилях Rolls-Royce.

На этом особенности Ghost Elegance не заканчиваются. Помимо «драгоценной» краски, автомобиль выделяется декоративными красными линиями на кузове, которые нанесены вручную художником Марком Куртом с помощью кисточки из беличьего ворса. В красный оттенок также вручную окрашены центральные части 21-дюймовых дисков.

В отделке салона седана были использованы кожа трех цветов, дубовый шпон, коврики из овечьей шерсти. Передние сиденья обтянуты черной кожей с красной окантовкой Mugello Red, а задние отделаны серой кожей Selby Grey с прострочкой и окантовкой того же красного оттенка. Завершает образ обшивка дверей и спинки передних кресел, выполненные из тартана в черную, серую и красную клетку - любимого материала неназванного владельца авто.

Естественно, Rolls-Royce Ghost Elegance выпустили в единственном экземпляре, и его стоимость компания не называет.