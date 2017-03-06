В Мурманской области 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов

07 Марта 2017 года, 10:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 марта/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением сотрудниками ГИБДД выявлено 429 нарушений правил дорожного движения на территории Мурманской области. Так, за прошедшие сутки 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов, еще 13 человек – за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходы совершили 28 нарушений, восемь из них допустили несовершеннолетние. Кроме того зарегистрировано семь нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 199 нарушений ПДД. Всего было оформлено 74 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.