Volvo представила кроссовер XC60 второго поколения

07 Марта 2017 года, 20:10

На открывшемся в Женеве международном автошоу, компания Volvo отметила дебют кроссовера XC60 нового поколения.

Дизайн у новинки можно описать, как уменьшенную копию большого брата XC90. И это хорошо - фирменный стиль Volvo очень приятный и гармоничный. В салоне аналогично - это практически точная копия интерьера XC90. Но технические отличия присутствуют. Например, медиасистема Volvo On Call получила новую графику, а отклик на сенсорные кнопки стал быстрее.

По габаритам новинка получилась больше предшественника. Длина составляет 4,7 метров, ширина - 1,9 метра, высота - 1,6 метра, а колесная база равна 2,8 метрам. Новый XC60 на 46 миллиметров длиннее и на 11 миллиметров шире прошлой модели.

Кроссовер получил два бензиновых мотора, два дизеля и впервые гибридную версию. Топовый XC60 - это гибрид T8 TwinEngine, оснащенный бензиновым мотором и электродвигателем общей мощностью в 407 сил и 640 Нм крутящего момента. Такой кроссовер разгоняется до первой сотни за 5.3 секунды.

Бензиновые модификации представлены версиями T6 (турбонаддув, 320 л.с.) и Т5 (254 л.с.). За дизели отвечают моторы D4 (190 л.с.) и D5 (235 л.с.). Все модификации XC60 оснащены полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом».

Фирменная «фишка» Volvo - это безопасность. В компании новый XC60 даже называют одним из самых безопасных автомобилей в мире. Пожалуй, с этим не поспоришь. Кроссовер оснастили обновленным комплексом безопасности City Safety c системой Steer Assist, в которой есть функция Oncoming Lane Mitigation, способная автоматически подруливать машину для снижения риска столкновения при смене полосы движения. Помимо этого XC60 имеет адаптивный круиз-контроль Pilot Assist, который на скоростях до 130 км/ч на дорогах с четкой разметкой может взять на себя полностью управление автомобилем. Также среди электронных помощников и опций присутствуют система предотвращения столкновения спереди, автопарковщик, четырехзонный климат-контроль CleanZone, который удаляет вредные вещества и частицы, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В Швеции производство Volvo XC60 второго поколения стартует в апреле. В России кроссовер появится через год.

В рекламном ролике можно посмотреть на XC60 в движении: